Лопатой по голове: 25-летний житель Ярославской области подозревается в убийстве Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ярославской области Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Установлено, что в воскресенье, 15 августа, в деревне Выползово Тутаевского района Ярославской области произошло убийство.

25-летний мужчина поссорился со своей 40-летней сожительницей и начал избавить ее ногами по туловищу и голове. На этом подозреваемый не остановился: он вытащил потерпевшую во двор и бил ее лопатой по голове. От полученных травм женщина скончалась.

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.