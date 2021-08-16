В Ярославле в ночной аварии погибла девушка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 15 августа около 23:18 в Ярославле на улице Громова произошла авария. 33-летний водитель на автомобиле «Хендай» сбил 25-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась позже от полученных травм.

- Водитель с места ДТП уехал. Сотрудниками ДПС ГИБДД 33-летний мужчина был задержан и доставлен в полицию. Установлено состояние алкогольного опьянения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.