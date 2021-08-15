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Происшествия15 августа 2021 17:21

Через форточку: в Рыбинске злоумышленник похитил ноутбук

Он стоил около десяти тысяч рублей
Анастасия Голубева
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Через форточку: в Рыбинске злоумышленник похитил ноутбук

Через форточку: в Рыбинске злоумышленник похитил ноутбук

Фото: Павел КЛОКОВ

В полицию Рыбинска обратилась жительница Запахомовского микрорайона. Она рассказала, что неизвестные днем через незакрытую форточку залезли к ней в дом и похитили ноутбук. Он стоил около десяти тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен – 21-летний житель Рыбинска. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется следствие. Похищенное изъято, - сообщили в МУ МВД «Рыбинское».