Через форточку: в Рыбинске злоумышленник похитил ноутбук Фото: Павел КЛОКОВ

В полицию Рыбинска обратилась жительница Запахомовского микрорайона. Она рассказала, что неизвестные днем через незакрытую форточку залезли к ней в дом и похитили ноутбук. Он стоил около десяти тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен – 21-летний житель Рыбинска. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется следствие. Похищенное изъято, - сообщили в МУ МВД «Рыбинское».