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Общество12 августа 2021 18:06

В Ярославле открылась выставка картин в технике офорт

Она продлится до 5 сентября
Анастасия Голубева
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В Ярославле открылась выставка картин в технике офорт

В Ярославле открылась выставка картин в технике офорт

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле сегодня, 12 августа, в Центральном выставочном зале Союза художников открылась выставка «Ярославский офорт». Офорт – один из видов печатной графики.

- Круг художников, занимающихся офортом, весьма ограничен из-за сложного процесса гравирования и печати, который требует от мастера сосредоточенности, безграничного терпения и высокой дисциплины труда, – сказал председатель Ярославского областного отделения Союза художников России Александр Александров. – Только подготовка доски – шлифовка, полировка и грунтовка защитным лаком для гравирования – занимает десятки часов.

Директор департамента культуры области Марина Васильева отметила, что среди самых известных мастеров офорта – Франсиско Гойя, Альбрехт Дюрер, Сальвадор Дали и Валентин Серов.