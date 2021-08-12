В Рыбинске идет строительство велодорожек Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске продолжается строительство дорожек для велосипедов. Они планируются от улицы Бородулина до Дворца спорта «Полет», а далее по улице Академика Губкина до стадиона «Сатурн».

В администрации Рыбинска рассказали, что сейчас велодорожка от здания Водоканала до улицы Луначарского уже положена, асфальт на ней красного цвета из-за гранитной крошки, которая дает такой цвет. Сейчас по этой велодорожке ходят местные жители, так как сама набережная тоже ремонтируется. Строительство части дорожки для велосипедов около Волжского парка планируют завершить к 1 сентября.

- Далее участок от Аллеи Славы будет продлен до стадиона «Сатурн». Дорожка пройдет по улицы Академика Губкина. Эти работы также запланированы на 2021 год. Еще одна велодорожка планируется в этом году на улице Моторостроителей. Ее сделают в рамках комплексного ремонта дороги, - отметил заместитель главы по городском хозяйству Алексей Рябченков.