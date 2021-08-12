Ножом по лицу: в Рыбинске мужчина осужден за убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель Брейтовского района Ярославской области, ранее уже судимый, признан виновным в убийстве, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Установлено, что в январе этого года мужчина поехал в гости к своему приятелю в Рыбинск. Встретившись, они начали выпивать алкоголь и вскоре к ним присоединились еще двое знакомых приятеля. Такие обстоятельства не понравились обвиняемому, завязалась ссора, и мужчина взялся за нож. Одному из потерпевших он порезал лицо, оставив рубец, а другого ударил ножом в грудь. Последний скончался от большой кровопотери.

- Суд назначил виновному лицу наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Назначая наказание, суд принял во внимание личность подсудимого и то обстоятельство, что подсудимый ранее отбывал наказание в виде реального лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, а также умышленное причинение вреда здоровью человека средней тяжести.

Приговор вступил в законную силу.