Вместо каруселей - парковки: родители из Ярославля спасли детский городок от сноса

Родители закрасили граффити на детских горках. Фото: группа ВКонтакте "Ярославль Live", Евгения Артемьева

В Ярославле жители Красноперекопского района за свои средства отремонтировали старую детскую площадку, чтобы уберечь ее от сноса.

- В городе продолжают активно демонтировать детские городки, взамен оставляя голые площадки, которые скорее всего станут парковочными местами для машин. Мы решили отстоять свой двор, сделали ремонт всех конструкций своими силами и средствами, - пишет в группе ВКонтакте "Ярославль Live" ярославна, которая занимается ремонтом детского городка.

Родители закрасили граффити на детских горках, освежили покрытие на всех "аттракционах" и починили качели. Теперь игровая зона стала безопаснее и комфортнее для детей.