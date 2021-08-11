В Рыбинске погиб известный анестезиолог

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Кузнецов. Фото: группа ВКонтакте "ГБУЗ ЯО ''Рыбинская городская больница 1'""

9 августа в Рыбинске погиб врач больницы №1 анестезиолог-реаниматолог Алексей Кузнецов. Алексей Васильевич регулярно занимался спортом: летал на параплане, прыгал с парашютом, нырял с аквалангом, ездил на велосипеде, но кроме этого часто переплывал Волгу.

- Для него переплыть Волгу было, как утреннюю гимнастику сделать. И вдруг так внезапно не доплыл. Шок, - поделился мэр Рыбинска Денис Добряков.

Коллеги и близкие люди скорбят о скоропостижно скончавшемся враче.

- Светлой памяти, коллега. 9 августа 2021 года скоропостижно скончался врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации акушерского стационара Кузнецов Алексей Васильевич — профессионал своего дела, много лет отработавший в реанимации, опытный, знающий врач, - написали слова соболезнования коллеги Алексея Васильевича в группе ГБУЗ ЯО «Ярославская городская больница 1».