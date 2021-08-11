В Ярославле уже больше десяти дней ищут пропавшего подростка

В Ярославле пропал 17-летний Даниил Зайцев. ФОТО: ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" группа ВКонтакте

В Ярославле пропал 17-летний Даниил Зайцев. Он ушел гулять 30 июля в Заволжском районе и с этого момента о нем ничего неизвестно.

Приметы Даниила: на вид 17 лет, рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русого цвета. Он была одет с белую рубашку в длинным рукавом, черные брюки и черно-красные кроссовки.

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