Сбросил и утопил: 20-летний рыбинец подозревается в порче чужого электросамоката Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Рыбинска обратилась местная жительница и сообщила, что ночью у нее пропал электросамокат. Она его арендовала и оставила в заблокированном состоянии на улице Волжская набережная. Сумма ущерба – около 55 тысяч рублей.

В ходе расследования установлен подозреваемый в преступлении – 20 летний житель Рыбинска. Установлено, что молодой человек увидел на улице самокат и решил на нем прокатиться. Однако разблокировать его не получилось. После этого, рыбинец сбросил самокат в Волгу. Молодой человек находился в нетрезвом состоянии и не смог объяснить, зачем он утопил технику. В содеянном подозреваемый признался.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.