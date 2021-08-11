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Происшествия11 августа 2021 12:00

Сбросил и утопил: 20-летний рыбинец подозревается в порче чужого электросамоката

В момент преступления молодой человек был нетрезв
Анастасия Голубева
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Сбросил и утопил: 20-летний рыбинец подозревается в порче чужого электросамоката

Сбросил и утопил: 20-летний рыбинец подозревается в порче чужого электросамоката

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Рыбинска обратилась местная жительница и сообщила, что ночью у нее пропал электросамокат. Она его арендовала и оставила в заблокированном состоянии на улице Волжская набережная. Сумма ущерба – около 55 тысяч рублей.

В ходе расследования установлен подозреваемый в преступлении – 20 летний житель Рыбинска. Установлено, что молодой человек увидел на улице самокат и решил на нем прокатиться. Однако разблокировать его не получилось. После этого, рыбинец сбросил самокат в Волгу. Молодой человек находился в нетрезвом состоянии и не смог объяснить, зачем он утопил технику. В содеянном подозреваемый признался.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.