В Рыбинске фонтан на площади Дерунова проработал один день Фото: Администрация Рыбинска

В День города в Рыбинске на площади Дерунова запустили фонтан, вечером в темноте он светился разными цветами. Однако проработал объект недолго, на следующий день местные жители уже не смогли насладиться этим зрелищем. На постоянной основе фонтан должен заработать с 1 сентября.

- Пробный пуск фонтана стал украшением праздника города, но прошу горожан набраться еще немного терпения. Требуем от подрядной организации качественного выполнения работа, в том числе настройки, чтобы фонтан на площади Дерунова радовал нас всех много лет, - поделился заместить главы по городском хозяйству Алексей Рябченков.