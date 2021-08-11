Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 11:20

В Рыбинске фонтан на площади Дерунова проработал один день

Что с ним будет дальше
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Рыбинске фонтан на площади Дерунова проработал один день

В Рыбинске фонтан на площади Дерунова проработал один день

Фото: Администрация Рыбинска

В День города в Рыбинске на площади Дерунова запустили фонтан, вечером в темноте он светился разными цветами. Однако проработал объект недолго, на следующий день местные жители уже не смогли насладиться этим зрелищем. На постоянной основе фонтан должен заработать с 1 сентября.

- Пробный пуск фонтана стал украшением праздника города, но прошу горожан набраться еще немного терпения. Требуем от подрядной организации качественного выполнения работа, в том числе настройки, чтобы фонтан на площади Дерунова радовал нас всех много лет, - поделился заместить главы по городском хозяйству Алексей Рябченков.