В Ярославле пройдет фестиваль искусств «Преображение» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле в 19 по 22 августа пройдет фестиваль искусства «Преображение». В этом году он будет посвящен колоколам.

- В этом году фестиваль отмечен 30-летием восстановления колокольных звонов на Большой звоннице Спасо-Преображенского монастыря. Именно поэтому программа в большей степени посвящена колоколам, – отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. – При этом фестиваль сохранил свою изюминку – объединение разных видов искусства, от классических до современных. Это традиционно позволяет ему стать площадкой, где встречается творческое сообщество с целью показать единение, обменяться знаниями и опытом.

В правительстве Ярославской области рассказали, что откроет фестиваль в концертном зале имени Л.В. Собинова произведение «Под стягом Александра» в исполнении чтеца – народного артиста России Николая Бурляева, Государственного академического Московского областного хора имени А. Кожевникова, филармонической хоровой капеллы «Ярославия», ансамбля гусляров и солистов – лауреатов международных конкурсов Алины Яровой и Александра Суханова.