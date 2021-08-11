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Общество11 августа 2021 9:15

В Ярославле пройдет фестиваль искусств «Преображение»

С 19 по 22 августа
Анастасия Голубева
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В Ярославле пройдет фестиваль искусств «Преображение»

В Ярославле пройдет фестиваль искусств «Преображение»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле в 19 по 22 августа пройдет фестиваль искусства «Преображение». В этом году он будет посвящен колоколам.

- В этом году фестиваль отмечен 30-летием восстановления колокольных звонов на Большой звоннице Спасо-Преображенского монастыря. Именно поэтому программа в большей степени посвящена колоколам, – отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. – При этом фестиваль сохранил свою изюминку – объединение разных видов искусства, от классических до современных. Это традиционно позволяет ему стать площадкой, где встречается творческое сообщество с целью показать единение, обменяться знаниями и опытом.

В правительстве Ярославской области рассказали, что откроет фестиваль в концертном зале имени Л.В. Собинова произведение «Под стягом Александра» в исполнении чтеца – народного артиста России Николая Бурляева, Государственного академического Московского областного хора имени А. Кожевникова, филармонической хоровой капеллы «Ярославия», ансамбля гусляров и солистов – лауреатов международных конкурсов Алины Яровой и Александра Суханова.