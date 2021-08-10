Ушел за грибами: в Ярославской области пропал 59-летний мужчина

9 июля в лесу рядом с деревней Брынчага Ярославской области пропал 59-летний Андрей Головлев. Мужчина приехал по грибы из Переславля-Залесского. - Рост Андрея 178 сантиметров, имеет плотное телосложение, волосы седые с лобными залысинами, глаза серо-голубые. Был одет в панаму зеленого цвета, желто-зеленую куртку, зеленые штаны, на ногах высокие болотные сапоги темно-зеленого цвета. - рассказали о приметах пропавшего в пресс-службе УМВД по Ярославской области. Если вы видели Андрея Головлева, то просим сообщить в ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский по телефону 8(48535) 3-19-89, 3-58-12 или «02».