В Ярославской области открыт сезон охоты на боровую дичь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области открыт сезон охоты на боровую дичь с подружейными собаками. Общая площадь охотничьих угодий в регионе - около 3300 гектаров. На этой территории организовано 65 охотничьих хозяйств, которые предоставляют услуги в этой сфере. Сейчас можно охотиться на глухарей, тетеревов, рябчиков и вальдшнепов. Основной сезон массовой охоты, в который разрешено охотиться на пернатую дичь без собак, в этом году начнётся с 21 августа.

- Осуществлять охоту смогут только те охотники, у которых действителен охотничий билет, есть разрешение на хранение и ношение оружия, а также на добычу охотничьих ресурсов с указанием вида дичи, в закрепленных охотугодьях необходима путевка. В период сезона охоты сотрудники госохотнадзора, совместно с сотрудниками полиции и инспекторами, осуществляют усиленное патрулирование охотничьих угодий области,- пояснил заместитель председателя комитета охраны Владимир Сафонов.

В правительстве области пояснили, что связи с неблагоприятной ситуацией по африканской чуме свиней в регионе, в ряде районов установлены временные ограничения на все виды охоты. Это касается Большесельского, Борисоглебского, Ростовского, Любимского, Первомайского, Угличского, Гаврилов-Ямского, Тутаевского, Ярославского, Мышкинского, Некоузского, Рыбинского, Даниловского районов и городского округа Переславль-Залесский. Запрет введен на территориях, прилегающих к зонам заражения, в радиусе 20 километров.