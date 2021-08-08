В Переславле обрушилась обочина дороги. ФОТО: группа "Переславль Live" ВКонтакте

В Переславле-Залесском в районе улицы Менделеева обрушилась дорога. Строительный работы на этом участке шли ранее, а обвал нового грунта произошел, скорей всего, из-за дождя.

- Ведется монтаж камеры на сетях водоснабжения, это плановые работы. За последние сутки выпало большое количество осадков и при производстве работ произошло размытие грунта. Территория огорожена, будет сделана дополнительная отсыпка и укрепление грунта, - сообщили в администрации Переславля-Залесского.