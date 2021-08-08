«Никогда такого не было и вот опять»: в Ярославле протекают крыши автобусов. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вчера, 7 августа, на Ярославль нагрянула непогода. Дождь лил, не переставая, около трех часов. Лил он не только на улице, но и в автобусах. В соцсетях люди делились видео и фотографиями, когда ехали в транспорте. На них можно увидеть, что с крыши все время капает вода, особенно через закрытый люк. Помимо этого, были замечены пассажиры, которые решили не закрывать зонты в автобусе.

Горожане обсуждают и иронизируют по поводу этой ситуации:

- И доехал, и помылся, что не так?

- Чем дальше, тем страшнее.

- Сегодня ехал на автобусе №57, так люди даже зонтики не складывали.

- Кошмар!

- Никогда такого не было и вот опять.