В Ярославле у общественника Андрея Броя прошел обыск. Скриншот с видео Андрея Броя

У лидера движения "Свободный Ярославль" сегодня, 7 августа, рано утром прошел обыск. Оперативники нагрянули в 6 часов.

- Обыск, страшно, аж жуть. Ищут мобильный телефон. Зачем и почему у меня? Ну, ладно, пускай ищут, - написал на своей странице ВКонтакте лидер общественного движения.

Как оказалось, Андрея Броя подозревают в краже "Айфона" 11-ой модели стоимостью около 60 тысяч рублей. Телефон пропал 2 июля на территории земельного участка на улице Петровичева в Ростове Ярославской области. 6 августа следователь обратился в суд с просьбой провести обыск в квартире Броя и суд это ходатайство удовлетворил.

Общественник велел членам своей семьи достать всю технику, которая имеется в доме, но среди нее украденного телефона обнаружено не было.

- Сегодня утро дало понять многое. Если ваша дверь в квартиру еще не в взломана, то это не ваша заслуга. И не важно, в чем вас пытаться обвинить - в краже хлеба, или телефона, или самолета. У меня прошел обыск и странно, но ничего не нашли. Всем спасибо большое за поддержку, - написал Андрей Брой после того, как обыск завершился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

К мэрии Ярославля принесли гроб и венки

Так общественник провели церемонию прощания с удобным общественным транспортом (подробнее)