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Происшествия6 августа 2021 11:03

Жительницу Тутаева подозревают в оформлении 11 поддельных полисов ОСАГО

Клиенты даже не догадывались, что их страховки недействительны
Полина Вачнадзе
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Клиенты даже не догадывались, что их страховки недействительны

Клиенты даже не догадывались, что их страховки недействительны

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Тутаева проходит главной подозреваемой в уголовном деле о мошенничестве. По версии следствия, она оформила 11 поддельных полисов ОСАГО и заработала на этом около 40 тысяч рублей.

- Установлено, что подозреваемая оформляла электронные полисы ОСАГО для обратившихся к ней граждан при помощи сайтов различных страховых компаний. Женщина получала от клиентов деньги – стоимость страховой премии, но выдавали им полисы-двойники, которые в действительности были оформлены на других лиц, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Что дело нечисто выяснилось только тогда, когда один из пострадавших попал в ДТП, а его полис ОСАГО оказался недействительным. Во время дознания были установлены и другие потерпевшие, которые пользовались услугами предприимчивой жительницы Тутаева. Расследование продолжается.