«Стал перестраиваться, подрезая всех»: в Ярославле произошло ДТП с тремя пострадавшими

Авария случилась на Промышленном шоссе. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Вчера, 5 августа, примерно в 18 вечера в Ярославле на Промышленном шоссе произошло ДТП. Столкнулись сразу три машины: «Хонда», «ВАЗ 2109» и «МАЗ». В результате аварии пострадали трое пассажиров, все из автомобиля «ВАЗ 2109» - двое мужчин и 17-летний молодой человек.

- Один мужчина госпитализирован, другому мужчине и несовершеннолетнему оказана медицинская помощь. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД. Данные водителей и пострадавших устанавливаются, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По словам очевидца ДТП Руслана Габдрахманова, одна из машины по встречной полосе ехала с Добрынинского моста:

- Из среднего ряда на скорости перестроился в крайний правый, после стал перестраиваться в левый ряд, подрезая всех. Там есть место для разворота на этом участке – туда он и вылетел, когда машину потащило. Он сначала в «Хонду» (врезался - ред.), а далее в грузовик. Хорошо, что на пешеходнике никого не было. Их там в машине было, как селедки в бочке. Хорошо, живы остались.