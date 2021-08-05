В Ярославской области открылась «Школа юных капитанов». ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте

В Рыбинске на базе одной из спортивных школ открылся региональный центр детско-юношеского яхтинга «Школа юных капитанов». Заниматься в ней могут дети младших и средних классов.

- Ребята получат необходимые теоретические знания, научатся управлять парусной яхтой в сложных погодных условиях, а главное – освоят навыки взаимовыручки и взаимопомощи, - написал на своих страницах в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Это очень важный проект для развития физической подготовки ребят, приобщения к здоровому образу жизни, расширения кругозора. Поэтому благодарю Федерацию парусного спорта Ярославской области за такую инициативу. Подобные проекты, безусловно, всегда будем поддерживать.