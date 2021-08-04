В Ярославле начали готовиться к Дню города. ФОТО: архив КП

В Ярославле началась подготовка к Дню города. Напомним, в этом году его перенесли с последней субботы мая, традиционной даты, на сентябрь. Точная дата празднования пока не известна, но есть основания предполагать, что отметят 1011 годовщину со дня основания Ярославля 18 сентября. Об этом сообщает портал Yarnews.

К празднику по городу будут устанавливать флаги, консоли, панно и декоративные композиции. Праздничная атрибутика украсит Ленинградский проспект, проспект Авиаторов, Московский проспект, проспект Фрунзе и Которосльную набережную.

Официально объявить о дате празднования Дня города, а также рассказать о его программе должны на следующей неделе.