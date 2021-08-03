В Рыбинске коровы пасутся на кладбище. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

В деревне Сельцо Рыбинского района коровы пасутся прямо на кладбище. Животные щиплют травку и справляют нужду между могилами. В группе «Подслушано в Рыбинске» местные жители говорят, что хозяин на просьбы следить за своим рогатым скотом, никак не реагирует.

В соцсетях началось обсуждение проблемы:

- Какой ужас, слов нет, беспредел!

- А как потом молоко будем пить?

- Это вандализм, почему кладбище не огорожено? Коровы не виноваты, им все равно где есть траву.

- Сомнительное место для выгула животных.

Жители давно жалуются на то, что с кладбища все время крадут оградки, лавки и памятники, а теперь к этой проблеме прибавились еще и пасущиеся коровы.