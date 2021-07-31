В Ярославской области столкнулись три грузовика: есть пострадавший

В Ярославской области столкнулись три грузовика Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сегодня, 31 июля, около 8 утра у поселка Ивановское Переславского района произошла крупная авария. Столкнулись три грузовых автомобиля, после чего образовалась пробка. "КАМАЗ" стоял на светофоре, когда в него въехал "МАЗ". "КАМАЗ" по инерции сдвинулся вперед, что привело к еще одному столкновению: он врезался в фуру Volvo, которая находилась перед ним. Был ли водитель МАЗа невнимателен или просто не успел затормозить, пока неизвестно - обстоятельства ДТП сейчас выясняет полиция. Пострадавший только один - водитель грузовика “МАЗ”, 21-летний молодой человек. С травмами его госпитализировали. Известно только, что "Вольво" принадлежит костромской птицефабрике, а два остальных автомобиля - ярославские.