В Ярославле нашли женщину, пропавшую вместе с двумя маленькими детьми

Женщина и ее дети нашлись. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле прекратили поиски 44-летней женщины, которая 26 июня ушла вместе с двумя своими детьми и пропала. Три дня правоохранительные органы и волонтеры искали Светлану, ее 5-летнюю дочь Ксению и 4-летнего сына Антона. Усугубляло ситуацию то, что у матери имеются проблемы со здоровьем и в любой момент ей могла понадобиться медицинская помощь.

Но все закончилось хорошо. Вчера вечером, 28 июля, волонтеры ЯрСпаса сначала приостановили поиск матери и детей для уточнения информации, а после объявили, что и женщина, и дети найдены, с ними все хорошо. Где они были – не уточняется.