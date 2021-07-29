В Ярославской области двух подростков подозревают в угоне машины Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ярославской области двое 16-летних жителей Углича подозреваются в угоне автомобиля. Установлено, что в июне этого года, ночью, подростки взяли чужую машину «Ладу», которая была припаркована на улице Зины Золотовой, и поехали на ней кататься.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении второго Угличским районным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.