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Общество28 июля 2021 18:00

В Ярославской области разыскивают 56-летнего мужчину

Он ушел из дома 26 июля
Анастасия Голубева
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26 июля Владимир Цветков ушел из дома в Переславле-Залесском и пропал. Уже два дня о нем ничего неизвестно. Приметы: на вид 55 лет, рост 167 см, среднего телосложения, волосы темные с сединой, на тыльной боковой стороне правой кисти шрам 5-7 сантиметров. Владимир был одет в серую футболку, серые шорты и серые кроссовки. С собой взял рюкзак серого цвета.

При наличии информации о местонахождении Владимира Цветкова, либо обстоятельствах его исчезновения, СКР по Ярославской области просит сообщить по телефону 8-962-209-00-08.

В Ярославской области разыскивают 56-летнего мужчину

В Ярославской области разыскивают 56-летнего мужчину

Фото: СУ СКР по Ярославской области