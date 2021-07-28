В Ярославской области разыскивают 56-летнего мужчину

26 июля Владимир Цветков ушел из дома в Переславле-Залесском и пропал. Уже два дня о нем ничего неизвестно. Приметы: на вид 55 лет, рост 167 см, среднего телосложения, волосы темные с сединой, на тыльной боковой стороне правой кисти шрам 5-7 сантиметров. Владимир был одет в серую футболку, серые шорты и серые кроссовки. С собой взял рюкзак серого цвета.

При наличии информации о местонахождении Владимира Цветкова, либо обстоятельствах его исчезновения, СКР по Ярославской области просит сообщить по телефону 8-962-209-00-08.