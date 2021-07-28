В Ярославле пьяная женщина сожгла машину за миллион рублей

В полицию Красноперекопского района Ярославля обратился владелец машины, у которого эту машину сожгли неизвестные. Правда, неизвестными они оставались недолго. Сотрудники уголовного розыска задержали 50-летнюю женщину, которая не стала отпираться и призналась в своем неблаговидном поступке.

Каких-либо причин уничтожать чужое и недешевое имущество у ярославны не было. Свой поступок она объяснила тем, что была очень сильно пьяна и не понимала, что делает.

- Ущерб составил около миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В соответствии с данной статьей за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, причиненные путем поджога, предусмотрено максимальное наказание - лишение свободы на срок до пяти лет, - пояснили в пресс-службе УИВД по Ярославской области.