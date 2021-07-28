Турция стала самым популярным заграничным направлением для путешествий Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Теперь в поездках в Турцию или Испанию жители ярославского региона могут звонить домой, на номера Tele2, расходуя пакеты минут на тарифе.

При этом звонки на остальные номера будут оплачиваться согласно тарифам международного роуминга. Об этом сообщили представители оператора.

В компании отметили, что именно Турция стала самым популярным заграничным направлением для путешествий по данным с начала июля. В топ-10 стран также вошли: Белоруссия, Украина, Казахстан, Киргизия, Абхазия, Китай, Черногория, Кипр, Германия. Страны СНГ традиционно на первых строчках – их жители работают в России и уезжают домой на летние каникулы.

Специальное предложение Tele2 действует с 15 июля на ряде тарифов линеек «Мой онлайн+», «Премиум», «Мой бизнес L» и «Мой бизнес XL».

Напомним, что в широкий список стран, где действуют эти условия, также входят: Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория и Чехия.

- В путешествиях наши клиенты хотят всегда оставаться на связи, и Tele2 дает им эту возможность. После возобновлениям авиасообщения между Россией и Турцией мы увидели рост популярности этого туристического направления. Поэтому расширили географию специального предложения, которое позволяет в роуминге использовать для звонков на номера Tele2 Россия минуты из домашнего пакета, - отметил Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля оператора.