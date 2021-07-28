Дмитрий Миронов рассказал, как провел отпуск с женой и сыном в Геленджике

От ярославских журналистов прозвучали не только вопросы о работе, но и о личном Фото: Наталья ЛИХАДНЕВА

На пресс-конференции губернатора Ярославской области как обычно не обошлось без личных вопросов. Журналистов интересовало, как Дмитрий Миронов провел свой отпуск и начал ли говорить его маленький сын Тимофей.

- Этим летом с супругой и сыном отдыхали на курорте Краснодарского края, в Геленджике. Погода была соответствующая, море теплое. Были две недели. На банане не катался, травмоопасно это и вам не советую. Катался на вейкборде и сибайке, изобретенном у нас водном велосипеде. Удалось отдохнуть, почитать, покупаться, набраться сил, - сказал глава региона.

Рассказал он и о своем сыне Тимофее, которому 1,8 года:

- Начинает потихоньку говорить, «мама», «папа», простые слова.