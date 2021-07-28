Из резервного фонда Ярославской области на оснащение кислородом COVID-коек выделят 15 миллионов рублей

Сейчас в госпиталях на ИВЛ и кислороде находятся 190 человек Фото: Алиса ТИТКО

Губернатор Ярославской области рассказал об эпидемиологической ситуации, которая сейчас сложилась в регионе. По словам главы региона, ситуация стабилизируется и мы вышли на определенное плато.

- Ежедневно выявляем порядка 200 случаев заражения, госпитализируются ежедневно порядка 100 человек. Мы должны понимать, что после летнего отдыха будет увеличение и всплеск заболеваемости. Но на сегодня цифра стабильная, - сказал Дмитрий Миронов.

Но обратил внимание на рост пациентов, которые переносят инфекцию в тяжелой и крайне тяжелой форме. Сейчас порядка 190 человек находятся на ИВЛ и кислородной поддержке. Все они не были вакцинированы.

- Мы выделим из резервного фонда 15 миллионов рублей на оснащение дополнительных коек кислородом. Сейчас развернуто более 2000 коек, из них свободны около 20%, - уточнил глава региона.