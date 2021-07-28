Мэр Ярославля пообещал решить транспортные проблемы города

Ярославцы жалуются на переполненные автобусы и долгое ожидание Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Владимир Волков на многочисленные жалобы ярославцев по поводу работы общественного транспорта, пообещал все наладить и исправить. Власти оправдывают долгое отсутствие автобусов и их переполненность (особенно в часы-пик) нехваткой водителей у перевозчиков. И грозят наказывать тех, кто нарушает договоренности.

- Мы видим проблему, с которой связан недовыпуск. И два перевозчика предпринимают все усилия, чтобы выйти на 90% выполнения подачи транспорта по их маршрутам. У нас есть опасения, что кто-то может не выйти на эту цифру. Мы предупредили, что будем предпринимать даже крайнюю меру – расторжение контракта, если они не выполнят свои обязательства, - сказал Владимир Волков.

И дал слово, что все шероховатости уберут.