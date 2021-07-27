22-летнего жителя Москвы обвиняют в изнасиловании 16-летней девушки из Тутаева

Молодой человек сейчас находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летний житель Москвы обвиняется в изнасилование 16-летней девушки из Тутаева, сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области. Следствие считает, что молодой человек знал о том, что девушка несовершеннолетняя, но это его все равно не остановило.

- Обвиняемый, находясь в квартире одного из домов, расположенных на улице Комсомольской, подавив сопротивление со стороны потерпевшей, совершил насильственный половой акт, причинив ей физические и нравственные страдания, - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже передано в суд. Приговора по делу москвич будет дожидаться под стражей.