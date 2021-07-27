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Общество27 июля 2021 19:52

Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре

Ухудшение погоды ожидается 28 июля
Полина Вачнадзе
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Ухудшение погоды ожидается 28 июля

Ухудшение погоды ожидается 28 июля

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ярославское управление МЧС, со ссылкой на данные Ярославского ЦГМС, опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе.

- 28 июля местами ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление юго-западного ветра порывами 15 метров в секунду, - сообщили спасатели.

Ярославцев предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях: обрывах и повреждениях ЛЭП и линий связи, обрушении слабоукрепленных конструкций, строительных кранов, нарушениях в системе ЖКХ.