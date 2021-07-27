Мэр Ярославля Владимир Волков отправил своего водителя в ГИБДД сообщить о нарушении

Машина мэра Ярославля так выезжает из двора. Скриншот с видео, группа "Дороги Ярославля", "Фейсбук"

Мэр Ярославля Владимир Волков в своем Telegram-канале прокомментировал видео, которое сегодня, 27 июля, ярославцы активно обсуждали в социальных сетях. На ролике видно, как служебный автомобиль градоначальника, выезжая из двора, пересекает двойную сплошную линию.

- Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором автомобиль, "похожий на тот, на котором ездит мэр", нарушает ПДД. Чтобы не было кривотолков: это действительно мой служебный автомобиль. Водитель отправлен в ГИБДД сообщать о своем нарушении. Пешком, - написал Владимир Волков.

При этом мэр Ярославля не уточнил, был ли он сам в машине, когда происходило правонарушение (по словам автора ролика, все же был). И интересен ответ на вопрос: а отправил ли бы градоначальник своего подчиненного "сдаваться", если бы видео с нарушениями не попало на суд общественности?