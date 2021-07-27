В Ярославле после ливня затопило Тутаевское шоссе. Скриншот с видео

В Ярославле после кратковременного, но сильного ливня затопило Тутаевское шоссе. Нескольких минут хватило, чтобы дорога в районе ТЦ «РИО» скрылась под водой.

- Был просто «РИО», а стал Рио-де-Жанейро, - пишут ярославцы в группе «Жесть Ярославль».

- Черт меня дернул после семиминутного дождя поехать в центр. Кто опытнее скажите, это всегда так? Спешащая маршрутка воды мне даже в салон забросила. Лижу аки море, дороги аки реки. Это в самом деле так себя должен чувствовать город в 21 веке после семиминутного дождя? – задает риторический вопрос Илья Заведеев в группе «Дороги Ярославля».

- Машины бороздят водные просторы ярославских дорог.

- Ливневка? Не, не слыхали…