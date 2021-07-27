Ярославцы записали на видео, как машина мэрии нарушает правила дорожного движения

Иномарка пересекла двойную сплошную линию. Скриншот с видео, группа "Дороги Ярославля", "Фейсбук"

Ярославцы в социальных сетях обсуждают грубое нарушение правил дорожного движения водителем машины, которая принадлежит мэрии. По словам автора видео, в иномарке, водитель которой пересек двойную сплошную линию, находился градоначальник Владимир Волков.

- А из нашего окна… Интересно не то, что аж сам мэр появился под нашими окнами, а речь о том, как он выезжал. Владимир Волков, есть ощущение, что водителю пора пересдавать ПДД. Хотя и так сойдет, - пишет в группе «Дороги Ярославля» Наталья Сергеева.

В пресс-службе Ярославля подтвердили, что машина действительно принадлежит ведомству.

- По факту нарушения ПДД, а именно пересечения двойной сплошной линии при выезде со двора, будет проведено служебное расследование, а также проведена работа с водительским составом учреждения по недопущению нарушения ПДД, - прокомментировали ситуацию в МКУ «Служба транспорта и технического обеспечения».

Был в иномарке в момент нарушения мэр города, в пресс-службе не сообщили, сославшись на отсутствие информации по этому вопросу.