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Общество27 июля 2021 14:19

В Тутаеве открылся новый музей «Ожившая история»

Он находится в бывшем доме купца Трутнева
Анастасия Голубева
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Внутри – купеческий быт, старинные наряды и уникальная атмосфера прошлого.

Внутри – купеческий быт, старинные наряды и уникальная атмосфера прошлого.

Фото: Правительство Ярославской области

В Тутаеве открылся музей «Ожившая история». Его оборудовали в бывшем доме купца Трутнева, расположено здание на левом берегу города. Сейчас оно находится в частном владении. Внутри – купеческий быт, старинные наряды и уникальная атмосфера прошлого.

- Добровольцы самостоятельно разработали концепцию музея и при помощи местных жителей наполнили выставочное пространство предметами старины. В музее две тематические экспозиции. Одна знакомит гостей с традициями романовского купечества, позволяет погрузиться в реальность дореволюционной эпохи провинциального города. Вторая посвящена почитаемому старцу тутаевского левобережья – архимандриту Павлу Груздеву, - рассказали в правительстве Ярославской области. - Также в музее создана галерея живописи, которая, по замыслу авторов проекта, станет творческой площадкой для художников и любителей искусства.