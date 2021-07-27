Разобрал по бревнышку: в Ярославский области у пенсионера украли зимовник для пчел Фото: Олег УКЛАДОВ

50-летний житель Брейтовского района подозревается в краже в крупном размере. Установлено, что в июле этого года мужчина, находясь в деревне Брейтовского района, решил украсть с участка 67-летнего жителя Москвы зимовник для пчел. Строение оказалось высокотехнологичным, а также было выполнено из бревенчатого сруба. Общая площадь – 48 квадратных метров.

- Подозреваемый, используя грузовой автомобиль, оборудованный гидравлическим манипулятором, разрушил строение и вывез бревна. Ущерб предварительно оценен в более чем 770 тысяч рублей. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.