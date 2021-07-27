Волковский театр вошел в лонг-лист Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала»

Волковский театр претендует на победу сразу в трех номинациях. ФОТО: архив КП

Театр имени Федора Волкова вошел в лонг-лист Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала»-2021. Что особенно радует, театр претендует на победу сразу в трех номинациях:

- Лучший музыкальный спектакль («Еврейское счастье», режиссер Егор Дружинин),

- Лучшая постановка иностранного режиссера («Отцы и дети», режиссер Анджей Бубень, Польша),

- Лучший региональный театр.

- Настало время доказать, что Первый русский театр достоин быть в финале и, конечно же, победить! Покажите всей стране, как вы любите свой театр, - обратился в ярославцам и тем, кто когда-то был в Ярославле директор Волковского Айрат Тухватуллин.

Проголосовать можно здесь до конца лета. В сентябре те номинанты, что наберут наибольшее число голосов, будут включены в шорт-лист. В каждой номинации останется по три претендента на награду.

- В случае победы обещаю, что когда будут вручать премии, со сцены на всю страну прозвучит знаменитый ярославский девиз - «Ярославцы - все красавцы!» - дал слово Айрат Тухватуллин.