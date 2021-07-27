Ярославский кожевенный завод накажут за испорченный воздух

На ярославский АО «Хром», который занимается производством кожи для обуви, галантерейных изделий и одежды, с внеплановой проверкой приехали инспекторы Росприроднадзора. Проверялось, как на предприятии соблюдаются нормы законодательства по выбросам загрязняющих веществ в воздух.

- В ходе проверки специалисты Ярославского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» отобрали пробы воздуха на стационарных источниках. По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний обнаружены превышения нормативов допустимых выбросов по сероводороду и аммиаку, - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

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