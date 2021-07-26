В Ярославской области открылось необычное место для отдыха

В Некрасовском районе начал работу глэмпинг «Точка Немо» Фото: Правительство Ярославской области

В Некрасовском районе открылся глэмпинг «Точка Немо». Глэмпинг – это площадка для отдыха, которая работает круглогодично, так как включает в себя и пассивное, и активное времяпрепровождение. На его территории пять просторных шатров с видами на реку, лес или на поляну, два дома, которые напоминают по внешнему виду огромные палатки, две костровые зоны, ресторан в шатре, баня с сауной и японскими купелями фурако, а также причал для яхт и катамаранов.

- Главная фишка глэмпинга в том, что здесь можно не только отлично провести время на природе, но и получить новые знания и навыки. В частности, летом научиться управлять яхтой под руководством опытных инструкторов, а зимой освоить буер – сани с парусом, - отметил и.о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко.