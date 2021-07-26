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Общество26 июля 2021 11:57

В Ярославской области прекратили поиски пропавшей без вести пенсионерки

Женщину нашли мертвой
Полина Вачнадзе
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Женщину нашли мертвой

Женщину нашли мертвой

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области прекратили поиски пропавшей женщины. 67-летняя жительница деревни Фалеево Рыбинского района ушла из дома 10 июля и перестала выходить на связь. Две недели сотрудники правоохранительных органов и волонтеры искали пенсионерку. 24 июля нашли ее тело.

- Труп был обнаружен в лесном массиве между деревнями Митянино и Дьяковское Рыбинского района. В настоящее время следователем осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, с целью установления точной причины смерти назначена медицинская судебная экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе СКРП по Ярославской области.

По предварительным данным, смерть женщины не носит криминальный характер. Учитывая ее возраст, скорее всего, причиной стало резкое ухудшение здоровья.