В Ярославской области идут поиски 65-летней женщины

Пенсионерка пропала 10 июля в Рыбинском районе Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области следователи и волонтеры ведут поиски 65-летней Надежды Смирновой. Пенсионерка пропала 10 июля – ушла из дома в деревне Фалеево Рыбинского района и перестала выходить на связь.

- По факту безвестного исчезновения женщины следственными органами организована процессуальная проверка. К поискам привлечены сотрудники органов внутренних дел и волонтеры поисково-спасательных организации, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Приметы Надежды Смирновой: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые. Была одета в светло-фиолетовую футболку, светло-голубые шорты, белую бейсболку и резиновые тапки розового цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефону дежурного по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по номеру 8-962-209-00-08.