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Общество26 июля 2021 10:01

Ярославцев предупредили о высоком уровне пожароопасности в регионе

Есть вероятность перехода огня на населенные пункты
Полина Вачнадзе
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Есть вероятность перехода огня на населенные пункты

Есть вероятность перехода огня на населенные пункты

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области, по данным регионального МЧС, прогнозируется высокий уровень пожароопасности – 5 класса. Спасатели опубликовали экстренное предупреждение. Угроза сохраняется практически для всех районов области.

- На территории районов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - сообщили в МЧС.

И напомнили, что в Ярославской области сохраняется особый противопожарный режим. В лесах и рядом с ними запрещено разводить костры, бросать окурки и зажженные спички, сжигать мусор.