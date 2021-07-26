Ярославцев предупредили о высоком уровне пожароопасности в регионе

Есть вероятность перехода огня на населенные пункты Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области, по данным регионального МЧС, прогнозируется высокий уровень пожароопасности – 5 класса. Спасатели опубликовали экстренное предупреждение. Угроза сохраняется практически для всех районов области.

- На территории районов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики, - сообщили в МЧС.

И напомнили, что в Ярославской области сохраняется особый противопожарный режим. В лесах и рядом с ними запрещено разводить костры, бросать окурки и зажженные спички, сжигать мусор.