Житель Рыбинска перевел мошенникам 1 миллион рублей Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Очередной жертвой телефонных мошенников стал 42-летний житель Рыбинска. На протяжении нескольких дней ему звонили "сотрудники банка" и предупреждали, что его деньги пытаются похитить со счета. Чтобы прекратить незаконное списание денег и помочь поймать злоумышленников, рыбинец, по просьбе звонивших, оформил кредиты. Потом мужчина обналичил деньги и перевел их по указанным номерам.

В свой банк для уточнения информации доверчивый потерпевший обращаться не стал, а в полицию пришел только через несколько дней, когда понял, что стал жертвой обмана. Злоумышленникам рыбинец перевел около 1 миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ведется расследование, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.