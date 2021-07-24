Пострадал ребенок: под Ярославлем перевернулась иномарка

Все пострадавшие доставлены в больницу. Фото: УМВД по Ярославской области

24 июля на дороге «Углич-Ростов» Ярославской области произошло ДТП. По предварительной информации, 36-летняя женщина ехала за рулем «Форд Фьюжн», не справилась с управлением и съехала в кювет.

- В аварии пострадали водитель, 18-летняя девушка и 14-летняя девочка, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Все пострадавшие доставлены в больницу. На данный момент полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.