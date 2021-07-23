"Как можно так унижать пешеходов": в Ярославле людям приходится ходить по проезжей части Которосльной набережной

К ремонту тротуара только приступили, сообщили в мэрии. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" Вконтакте

В Ярославле идет ремонт одного из самых "убитых" участков Которосльной набережной. Начался он 24 июня и по плану должен был завершиться 15 июля. Но только 14 числа дорожники приступили к укладке асфальта на проезжей части. Тротуар на данный момент до сих пор не доделан.

- Которосльная набережная. Почему люди не летают так как птицы? Негодованию нет предела! Как можно так унижать людей-пешеходов? Проезжую дорогу отремонтировали, движение открыли, а на пешеходной части вот уже четыре дня вообще никаких работ не ведется. Где идти?? Иду рядом с машинами по дороге, сердце сжимается от ужаса оказаться под колесами, - пишет подписчица в группе "Жесть Ярославль".

Как пояснили КП-Ярославль в Агентстве по муниципальному заказу мэрии города, к работам уже приступили:

- Сейчас начинается установка бортового камня, тротуар будет отсыпан щебнем и асфальтовой крошкой. Также в ближайшее время установят освещение. Только после это начнется укладка асфальто-бетонной смеси.

Точные сроки окончания работ не называются.