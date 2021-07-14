В Ярославле на Которосльной набережной начали укладывать асфальт за день сдачи участка

Подрядчики давно работают на набережной, но укладывают асфальт только сейчас. Фото: группа ВКонтакте "Ярославль Live"

14 июля на Которосльной набережной в Ярославле начались работы по укладке асфальта. Ремонт проблемного участка начался 24 июля, а сроком сдачи еще до начала ремонта обозначили 15 июля.

- Для комфорта жителей тротуарная дорожка на участке будет расширена до 2,25 метра. Также пройдут работы по замене асфальта, бортового камня, установке двух пешеходных переходов, дорожных знаков и разметки. Кроме того, сейчас мы прорабатываем вопрос установки дополнительного освещения около моста, — сообщал мэр Ярославля Владимир Волков.

Местные жители удивляются, почему покрытие укладывают в последний день, ведь подрядчики давно работают на набережной.

- Что-то долго мучались, фрезеровку ещё недели две назад сделали, - пишут жители в группе ВКонтакте "Ярославль Live".