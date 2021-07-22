В Рыбинске на фасаде дома рисуют Екатерину II

Над картиной работает ярославский художник Григорий Сидяков. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске продолжают рисовать муралы (живопись на архитектурных и прочих стационарных сооружениях – прим.ред.) на тему 950-летия города. Сейчас ярославский художник Григорий Сидяков работает над картиной с Екатериной II, сообщает администрация города.

Изображение наносят на дом №1 по улице Ломоносова. Картина будет 10 метров в длину и 10 – в ширину. Закончить ее художник обещал в пятницу, 23 июля.

К юбилею Рыбинск украсят четыре мурала. Одно изображение, с бурлаками, уже нарисовали на здании «Северного водоканала». После того, как завершится процесс создания картины с Екатериной, Григорий Сидяков приступит к работе над медведем-хоккеистом на Дворце спорта «Полет». Четвертая работа – портрет купца Михаила Журавлева на здании в одноименном саду. Его художник выполнит в черно-белом цвете.