В Ярославле на площади Труда пройдет акция по раздельному сбору мусора. ФОТО: группа "ЯрЭкомобиль РЕФОРМА" ВКонтакте
В Ярославле 25 июля с 11:00 до 13:00 на площади Труда пройдет акция по раздельному сбору мусора. Организаторы просят мусор рассортировать заранее и прийти в масках и перчатках.
Что можно сдать:
- макулатуру, раздельно бумагу и гофрокартон,
- стеклянные бутылки, банки, стеклобой,
- жесть и алюминий (раздельно банки от напитков, фольгу и прочий алюминий),
- тетрапак и пюрпак,
- пластик маркировки 1,2,4,5,6.
Раздельно принимается:
- прозрачные ПЭТ-бутылки,
- прочую тару и белые бутылки,
- бутыли и канистры,
- крышечки (акция «Добрые крышечки»),
- пакеты и пленку,
- вспененный и обычный полистирол,
- батарейки,
- раздельно ртутные градусники и лампы,
- резиновые изделия
- одежду и текстиль в завязанных пакетах для Благотворительного фонда и магазинов «Второе дыхание»,
- бытовую технику, провода, картриджи, аккумуляторы, пластиковые карты, зубные щётки, станки, диски и сложный смесовый пластик, например, детские игрушки,
- фармацевтические отходы: раздельно блистеры и другие упаковки от лекарств.