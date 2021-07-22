В Ярославле на площади Труда пройдет акция по раздельному сбору мусора. ФОТО: группа "ЯрЭкомобиль РЕФОРМА" ВКонтакте

В Ярославле 25 июля с 11:00 до 13:00 на площади Труда пройдет акция по раздельному сбору мусора. Организаторы просят мусор рассортировать заранее и прийти в масках и перчатках.

Что можно сдать:

- макулатуру, раздельно бумагу и гофрокартон,

- стеклянные бутылки, банки, стеклобой,

- жесть и алюминий (раздельно банки от напитков, фольгу и прочий алюминий),

- тетрапак и пюрпак,

- пластик маркировки 1,2,4,5,6.

Раздельно принимается:

- прозрачные ПЭТ-бутылки,

- прочую тару и белые бутылки,

- бутыли и канистры,

- крышечки (акция «Добрые крышечки»),

- пакеты и пленку,

- вспененный и обычный полистирол,

- батарейки,

- раздельно ртутные градусники и лампы,

- резиновые изделия

- одежду и текстиль в завязанных пакетах для Благотворительного фонда и магазинов «Второе дыхание»,

- бытовую технику, провода, картриджи, аккумуляторы, пластиковые карты, зубные щётки, станки, диски и сложный смесовый пластик, например, детские игрушки,

- фармацевтические отходы: раздельно блистеры и другие упаковки от лекарств.